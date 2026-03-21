Biancani sale in cattedra | Maestre al lavoro anche nel mese di luglio E scatta subito la rivolta

Il sindaco ha annunciato che le maestre comunali continueranno a lavorare anche nel mese di luglio. La decisione ha suscitato immediatamente una reazione di protesta tra le insegnanti, che hanno espresso il loro disaccordo. La questione riguarda il periodo di lavoro e il rifiuto delle maestre di proseguire l’attività durante l’estate. La situazione è al centro del dibattito locale.

"Il sindaco vuol far lavorare le maestre comunali a luglio e loro non vogliono". Sembrerebbe questa la ragione dell’infuocata riunione che ieri ha inchiodato le maestre e le educatrici dei servizi educativi comunali in due ore di dibattito serrato con i propri sindacati in vista, poi, del confronto con dirigente e vertice politico. Tanto è vero che con le maestre in tutt’altro impegnate, le famiglie con i bambini della fascia 0-6 anni hanno portato a scuola i propri pargoli a partire dalla terza ora. Ma a leggere la delibera di giunta che è alla base della riorganizzazione dei centri estivi, a partire dal prossimo luglio, diventa naturale pensare che sia stata piuttosto ispirata dal principio per cui “le cose spesso fatte in casa, costano meno e possono venire meglio“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biancani sale in cattedra: "Maestre al lavoro anche nel mese di luglio". E scatta subito la rivolta Articoli correlati Leggi anche: Chivu sale in cattedra: è lui l’allenatore del mese in Serie A Il Costone sale in cattedra a La Spezia. Esordio di successo nel nuovo annoSPEZIA 73 SIENA 85 SPEZIA: Lamperi 5, Puccioni 3, Kmetic 15, Ramirez Andujar 8, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 9, Pesenato 6, Deri 9,...