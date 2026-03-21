Berrettini travolge Bublik | punto choc poi il kazako viene piallato a Miami

A Miami, Matteo Berrettini ha sconfitto Alexander Bublik in modo netto, dopo aver messo a segno un punto spettacolare con un dritto lungolinea seguito da un tweener. Berrettini ha dominato l'incontro, lasciando il pubblico senza parole, mentre Bublik si è visto sopraffatto e ha concluso il match con un risultato senza storia.

Ha regalato punti-spettacolo come un devastante dritto lungolinea subito dopo un tweener, Alexander Bublik, ma alla fine, a sorpresa, l'ha spuntata Matteo Berrettini. Il "Martello" romano, numero 68 del ranking Atp, accede al terzo turno agli Open di Miami battendo il funambolico russo-kazako, numero 11 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-4. Per Berrettini si tratta di un successo fondamentale anche per poter difendere al meglio i quarti di finale raggiunti lo scorso anno in Florida. Il prossimo passo, per lui, sarebbe quello di raggiungere gli ottavi: per farlo, dovrà battere in terzo turno il monegasco Valentin Vacherot (numero 25). "Conosco il mio valore in campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Berrettini travolge Bublik: punto choc, poi il kazako viene piallato a Miami Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik 6-4 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio kazako Una selezione di notizie su Berrettini travolge Berrettini vola a Miami e si confessa: So chi sono e ora mi godo davvero il tennis. Ho ritrovato quella mentalitàIl tennista italiano batte Bublik con un doppio 6-4 e ritrova il sorriso: So chi sono e che giocatore posso essere ... ilfattoquotidiano.it LIVE Berrettini-Bublik 6-4 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: vittoria pazzesca dell’azzurro, che rendimento al servizio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.00 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci seguito, buon ... oasport.it