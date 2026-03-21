A Miami, Berrettini è riuscito a superare Bublik e ad avanzare nel torneo, che presenta un tabellone privo di giocatori tra i primi 20 fino alle semifinali. Con questo risultato, l'atleta italiano si trova in una posizione favorevole, considerando anche le assenze dei principali avversari. Dopo un periodo segnato da infortuni, questa situazione rappresenta un'opportunità per riprendere il cammino nel torneo.

A Miami sono rimasti due italiani in tabellone. Jannik Sinner, naturalmente: sul cemento americano il numero due del mondo ha dimostrato, anche in passato, di trovarsi perfettamente a suo agio. E poi c’è un nome meno scontato, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche mostrate negli ultimi anni: Matteo Berrettini. Nel secondo Masters 1000 dell’anno, segnato più dalla pioggia che dal sole della Florida, il romano ha mantenuto la concentrazione e, al secondo turno, ha superato in due set la testa di serie numero dieci, Alexander Bublik, con un doppio 6-4. “Quando mi diverto, quando mi sento così è una gioia”, ha dichiarato al termine del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini, Miami ti sorride: tabellone senza Top 20 fino alle semifinali. Rilancio possibile

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