Il processo per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta del Bergamotto di Reggio Calabria continua tra attese e ostacoli. La richiesta di certificazione, che riguarda uno dei prodotti più rappresentativi dell’agricoltura italiana, è ancora in corso. Il riconoscimento dell’UE potrebbe avere effetti significativi per le centinaia di aziende coinvolte in questa filiera.

Prosegue, tra attese e ostacoli, il percorso per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Bergamotto di Reggio Calabria, uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura italiana. Al centro del dibattito l’intervento dell’agronomo Rosario Previtera, presidente del Comitato promotore, che in un approfondimento del 20 marzo 2026 su Fast News Pltaform ha fatto il punto su una vicenda che si trascina da anni e che potrebbe arrivare presto a una svolta. Un prodotto identitario tra economia e tradizione. Il bergamotto è un agrume noto in tutto il mondo per il suo olio essenziale, utilizzato soprattutto nell’industria dei profumi per la sua capacità di esaltare e stabilizzare le fragranze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bergamotto di Reggio Calabria IGP, svolta decisiva: il riconoscimento UE può rilanciare centinaia di aziende

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