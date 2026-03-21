Tempo di lettura: 3 minuti Dopo mesi difficili, segnati dalla paura e da una lunga battaglia tra ospedali e riabilitazione, per Gaetano Cusano arriva finalmente il giorno del ritorno a casa. Il giovane, rimasto gravemente ferito nella violenta aggressione avvenuta lo scorso ottobre fuori alla discoteca Xuè di Montesarchio, ha lasciato la clinica riabilitativa dove era stato trasferito dopo il ricovero e le due operazioni all’ospedale San Pio di Benevento. Un percorso lungo e complesso, iniziato nella notte del pestaggio, quando le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Dopo i delicati interventi chirurgici, il trasferimento in una struttura specializzata a Ferrara e mesi di cure e riabilitazione, oggi arriva la notizia più attesa: Gaetano è tornato a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Bentornato Gaetano”: il ritorno a casa dopo mesi difficili, tra lotta e speranza

Articoli correlati

Trentini sfugge ai riflettori dopo il ritorno in Italia: “Serve intimità per dimenticare i giorni difficili”C’è mistero su cosa riserveranno ad Alberto Trentini questi primi giorni in Italia.

Leggi anche: L’emozione di Lukaku dopo Verona-Napoli: “Sono stati mesi difficili”