Il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria netta contro l'Union Berlino, chiudendo il match con un punteggio di 4-0. La squadra di Nagelsmann ha dominato l'incontro, segnando quattro reti senza subire gol, e si trova ora a 12 punti di vantaggio in classifica, in attesa delle prossime partite. La partita si è svolta ieri pomeriggio allo stadio di Monaco.

L'ennesima goleada. Il Bayern Monaco strapazza anche l'Union Berlino, imponendosi per 4-0 e portandosi momentaneamente a +12 sul Borussia Dortmund (che in serata ospita l'Amburgo). Il vantaggio, a sette giornate dalla fine, è particolarmente consistente. Decisive, stavolta, le reti di Olise (43'), Gnabry (nel recupero del primo tempo e al 67') e di Kane (al 49'). I bavaresi hanno dominato la partita imponendosi, fin dai primi minuti, con il possesso palla. La squadra di Kompany ha passato la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria. I berlinesi sono però a lungo riusciti a difendere con grande compattezza, ma una volta sbloccata la partita per il Bayern è stato un gioco da ragazzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern, solita macchina da gol: poker anche all'Union Berlino

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