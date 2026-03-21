A Ferrara, oltre 5.000 persone hanno assistito alla prima serata di Battiti Live Spring, uno spettacolo che ha visto protagonisti artisti italiani e conduttori come Michelle Hunziker e Alvin. Durante l’evento, i presenti hanno accolto calorosamente gli ospiti, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La serata si è conclusa con i conduttori che hanno salutato il pubblico, gridando “Ciao Ferrara!”.

Ferrara, 20 marzo 2026 – “Ciao Ferrara!”, gridano Michele Hunziker e Alvin. Un successo di presenze per la prima serata live con i big della musica italiana. Piazza Trento Trieste, in cinquemila (e più) hanno cantato e ballato nella ’prima’ tutta ferrarese di Battiti Live Spring. Fin dalle prime ore del pomeriggio i fan hanno atteso le 19, quando sono state aperte le transenne, con la piazza che si è via via riempita. La serata è poi iniziata con un dj set che ha fatto ballare tutti quanti. Poi è iniziata la ’registrazione’ dell’evento, con alcune indicazioni al pubblico e un dietro le quinte in fermento per le prime esibizioni. Annalisa,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battiti Live Spring, oltre 5mila allo show: “Ferrara come a Sanremo”. Delirio per Michelle Hunziker e Alvin

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Tutto quello che riguarda Battiti Live Spring

Temi più discussi: Battiti Live Spring, gli oltre 40 artisti e quando va in onda: Tredici Pietro, Annalisa, Fedez, Geolier e Sal Da Vinci; Battiti Live Spring accende Ferrara: tre giorni di musica in piazza; Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast; MEDIASET - CANALE 5 * TIM BATTITI LIVE SPRING - 20/03: HUNZIKER E ALVIN CONDUCONO IL FESTIVAL MUSICALE, OLTRE 40 ARTISTI A FERRARA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

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Michelle Hunziker e Alvin a Ferrara pronti per salire sul palco e registrare le prime puntate di Battiti Live Spring che andranno in onda su Canale 5 #michellehunziker #battitilive - facebook.com facebook

Il palco di BATTITI LIVE SPRING! x.com