Bastoni è stato convocato in Nazionale e si prepara a rispondere alla chiamata. Il difensore dell’Inter sarà sottoposto a valutazione da parte dello staff medico azzurro prima di entrare in campo. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi nerazzurri, alcuni entusiasti, altri critici, mentre si aspetta di conoscere le sue condizioni fisiche.

Inter News 24 Bastoni è stato convocato in Nazionale e risponderà alla chiamata, sarà valutato dallo staff medico azzurro. Come annunciato da mister Cristian Chivu oggi in conferenza stampa, Alessandro Bastoni non sarà disponibile per Fiorentina-Inter, match in programma domani sera allo Stadio Artemio Franchi. Una gara delicata per i nerazzurri alla luce dei risultati di Milan e Napoli. Lo stesso tecnico romeno ha poi annunciato che il difensore risponderà comunque alla convocazione della Nazionale, sarà poi lo staff medico azzurro a valutare le sue condizioni. Il classe 1999 rappresenta sicuramente un elemento centrale per Gennaro Gattuso. Bastoni in Nazionale: i tifosi dell’Inter si dividono. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni va in Nazionale, i tifosi dell’Inter si dividono: i commenti sulla decisione

Articoli correlati

Inter-Juventus reazioni social: Bastoni-Kalulu, i commenti dei tifosiL'Inter supera la Juventus a San Siro ma sui social network i tifosi delle due squadre parlano soprattutto dell' episodio che ha visto coinvolti...

Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Silenzio dopo l’Atalanta? Una decisione presa tutti insieme. Bastoni verrà valutato in Nazionale»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...

Una raccolta di contenuti su Bastoni va in Nazionale i tifosi...

Temi più discussi: Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Bastoni out con l'Inter e in dubbio per la Nazionale: Gattuso in ansia, cosa sta succedendo; Come sta Bastoni dopo l'infortunio: la situazione verso Fiorentina-Inter e le sue condizioni fisiche; Caso Bastoni, parla il Ministro Abodi: Convocazione in Nazionale e Rosa Camuna, ecco cosa penso.

Nazionale, Bastoni e Scamacca out con il club ma convocati e valutati a CovercianoAlessandro Bastoni sarà assente come noto domani a Firenze: il difensore alle prese con un problema alla tibia (come Kean) non dà garanzie a Chivu che dunque ha preferito lasciarlo ... firenzeviola.it

Anche l’ex Bastoni è a rischio per la Nazionale, salta il ritorno a Bergamo?Fiato sospeso per il ct Gattuso in vista della gara degli azzurri, proprio a Bergamo, contro l'Irlanda del Nord: non solo Scamacca, anche ... calcioatalanta.it

vs #FiorentinaInter La probabile formazione dell’Inter: Chivu ancora senza Lautaro e Bastoni. Calhanoglu torna finalmente titolare. Marcus Thuram chiamato ad una prova da leader x.com

Inter, Bastoni salta la Fiorentina: condizioni da valutare anche per la Nazionale Alessandro Bastoni è out. Niente Fiorentina per lui, che dopo l’allenamento differenziato del mattino ha lasciato Appiano Gentile per tornare a casa. A questo punto sono facebook