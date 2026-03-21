Bastoni Barcellona continua l’assalto dei blaugrana | i dettagli della trattativa

Il Barcellona ha avviato trattative per ingaggiare Bastoni, difensore che gioca con il numero 95. Il club catalano sta discutendo con il suo attuale team per portarlo in Spagna e rafforzare la propria linea difensiva. I contatti tra le parti sono in corso e le trattative sono a uno stadio avanzato. La squadra blaugrana mira a definire l’accordo nelle prossime settimane.

Inter News 24 Bastoni Barcellona: il club catalano ha individuato il rinforzo ideale per Hansi Flick, avviando contatti concreti per portare il numero 95 in Spagna. Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che scuote le fondamenta della difesa meneghina. Le voci di un possibile trasferimento di Alessandro Bastoni verso la penisola iberica si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, sia il direttore sportivo Deco che il tecnico Hansi Flick hanno messo il centrale italiano in cima alla lista delle priorità per la prossima stagione, alla ricerca di un profilo mancino di caratura mondiale. Bastoni Barcellona: la strategia dei catalani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Barcellona, continua l’assalto dei blaugrana: i dettagli della trattativa Articoli correlati Leggi anche: Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazioneBastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. Tutto quello che riguarda Bastoni Barcellona Temi più discussi: Bastoni, i fischi aprono l'inimmaginabile. E il Barcellona ci si tuffa...; Bastoni-Barcellona, in Spagna si portano già avanti: Deco ha incontrato l'agente. Dettagli e scenari; Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier; Romano: Barcellona vuole Bastoni, lo considera il top assoluto. L’Inter non ha mai…. La Gazzetta insiste: Inter rassegnata a perdere Bastoni. La situazioneIl Barcellona continua a seguire con attenzione Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è da tempo nel mirino del club catalano, che lo considera un elemento di primissimo livello nel suo ruolo ed ... passioneinter.com Dalla Spagna svelano: Incontro Barcellona-ag. Bastoni. Cosa sta succedendoIl Barcellona continua a seguire con attenzione Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferisce Sport, il direttore sportivo Deco avrebbe incontrato l’agente del difensore all’inizio dell’anno per sondar ... passioneinter.com Gazzetta dello Sport - L'Inter ha individuato in Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell'Udinese i sostituti del difensore centrale Alessandro Bastoni. Bastoni è stato accostato a Barcellona, Liverpool e Chelsea e l'Inter si sta rassegnando alla sua pa facebook Romano: “Bastoni, Barcellona super interessato ma passa tutti dai costi e l’Inter non ha mai…” x.com