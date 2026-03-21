Basket i risultati della notte NBA 21 marzo | Murray trascina Denver vittorie anche per Celtics e Knicks

Nella notte italiana si sono disputati sei incontri della regular season NBA 2025-2026, con Denver che ha ottenuto una vittoria grazie a Murray. I Celtics e i Knicks hanno anch'essi vinto le loro partite, contribuendo a modificare le classifiche di Eastern e Western Conference. La stagione regolare continua senza sosta, in attesa di play-in e playoff.