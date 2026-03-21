Basket i risultati della notte NBA 21 marzo | Murray trascina Denver vittorie anche per Celtics e Knicks
Nella notte italiana si sono disputati sei incontri della regular season NBA 2025-2026, con Denver che ha ottenuto una vittoria grazie a Murray. I Celtics e i Knicks hanno anch'essi vinto le loro partite, contribuendo a modificare le classifiche di Eastern e Western Conference. La stagione regolare continua senza sosta, in attesa di play-in e playoff.
Non si ferma la lunga regular season dell’NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, nella notte italiana si sono disputati altri sei match che hanno modificato le classifiche ad Est ed a Ovest. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni. Successo esterno al fotofinish quello dei New York Knicks (46-25) che battono per 92-93 dei pericolosi Brooklyn Nets (17-53). Quinta vittoria consecutiva per i Knicks che sfruttano un parziale di Towns e Brunson per l’allungo decisivo. I Nets avrebbero la palla del vantaggio ma il tentativo rimane vane, sesto ko consecutivo per loro. Bel successo dei Detroit Pistons (51-19) che superano 115-101 i Golden State Warriors (33-37), mettendone nuovamente a rischio la partecipazione alla post season. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e Bucks
Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics
Tutto quello che riguarda Basket i risultati della notte NBA 21...
Temi più discussi: Next Gen U19F, 2a tappa. I risultati della prima giornata; Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata; L'Itabasket femminile fa un'altra impresa: Italia qualificata ai Campionati del mondo di pallacanestro 2026!; SPORTISSIMO: dalle Paralimpiadi al basket, risultati e storie del fine settimana.
Basket, i risultati della notte NBA (21 marzo): Murray trascina Denver, vittorie anche per Celtics e KnicksNon si ferma la lunga regular season dell'NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, nella notte italiana si sono disputati altri sei match che ... oasport.it
Serie B Interregionale - 25a giornata 25-26: calendario, risultati, classificheIl campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo alla venticinquesima giornata della stagione regolare (10a di ritorno), nel weekend 21 e ... pianetabasket.com
Basket B2/M, Lions Bisceglie: col Valdiceppo inizia il rush finale facebook
Italiani alla conquista di Miami #Tennis #Basket #Sinner #Musetti #Cobolli #Gallinari x.com