La squadra di basket E-Work, attualmente settima in classifica, affronta una settimana importante con l’obiettivo di conquistare il quinto posto. Questa sera, la presenza di Zanetti è incerta a causa di un problema fisico. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per il proseguo della stagione e si gioca in Veneto. La squadra si prepara per questa sfida decisiva.

Inizia dal Veneto la settimana decisiva dell’E-Work nella quale dovrà cercare di agguantare il quinto posto, ora occupato da Ragusa. Le faentine saranno di scena stasera alle 20 sul campo dell’Alpo Villafranca, seconda in classifica, mercoledì alle 20 giocheranno ad Alcamo e sabato 28 alle 20.30 riceveranno Ragusa in un delicato scontro diretto. La gara odierna si preannuncia molto complicata visto la forza delle avversarie e l’E-Work dovrà con tutta probabilità fare a meno di Zanetti, alle prese con un problema ad un piede, ma sarà galvanizzata dalle sette vittorie consecutive e dalla qualificazione alle Final Eight di Next Gen Cup con l’Under 19, traguardo che le ha permesso di essere tra le migliori otto d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket A2 E-Work, settimana cruciale. Ma per stasera è in dubbio Zanetti

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