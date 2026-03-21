Avellino pusher in trasferta fermato con la cocaina | 40enne napoletano incastrato con 18 dosi e un coltello

Un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato fermato ad Avellino con 18 dosi di cocaina e un coltello a serramanico. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato la droga e l'arma, portandolo all'arresto. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine nella città irpina.

Un arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ad Avellino. Un uomo di 40 anni della provincia di Napoli è stato fermato e trovato in possesso di 18 involucri di cocaina, oltre a denaro contante e un coltello a serramanico. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Operazione della Polizia: i dettagli del fermo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV). Nel corso della giornata di ieri, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura condotta da un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Avellino, pusher in trasferta fermato con la cocaina: 40enne napoletano incastrato con 18 dosi e un coltello Articoli correlati Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocainaUn ragazzo di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato a Gaeta, nel Lazio, mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente. Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze...