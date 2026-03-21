In vista della partita tra Sampdoria e Avellino per la 32ª giornata di Serie BKT, l’allenatore dei biancoverdi ha diffuso la lista dei convocati, annunciando cinque assenze tra i suoi giocatori. La squadra si prepara alla trasferta, mentre la formazione definitiva sarà decisa in base alle scelte tecniche. La partita si giocherà tra le mura dei doriani e si svolgerà nel prossimo turno di campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della sfida tra Sampdoria ed Avellino, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT, Davide Ballardini ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la trasferta. Non è una vigilia semplice per i biancoverdi, alle prese con diverse assenze. Tommaso Cancellotti dovrà fermarsi per un turno a causa della squalifica. Andrea Favilli continua il percorso di recupero dall’edema osseo al calcagno sinistro, mentre Antony Iannarilli è stato tenuto a riposo dopo un trauma contusivo alla rotula del ginocchio destro. Filippo Reale prosegue il programma riabilitativo in seguito alla lesione muscolare al soleo sinistro e Lorenzo Sgarbi non sarà della partita a causa di una sindrome influenzale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, ecco i convocati: cinque assenti per Ballardini

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