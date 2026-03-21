Avanti con I ragazzi di Cristallo Costituita la cooperativa sociale

È stata costituita una cooperativa sociale dedicata al progetto “I ragazzi di Cristallo”, un'iniziativa che mira a offrire opportunità lavorative a giovani con disabilità provenienti dal territorio. Il progetto è stato ideato per rispondere alle esigenze di famiglie con figli disabili, creando un percorso di inclusione e supporto attraverso l’attivazione di nuove possibilità di lavoro.

Nuovi importanti passi per il progetto sociale che nasce dal sogno di tante famiglie con figli con disabilità del territorio, per dare un "dopo", creare un’opportunità lavorativa per ragazze e ragazzi disabili. Tutto questo recuperando e creando nel vecchio albergo Cristallo di Fornaci una nuova impresa sociale. Giovedì nello studio del notaio Vincenzo De Luca di Borgo a Mozzano, si è costituita la Cooperativa Sociale “I Ragazzi di Cristallo“. Soci fondatori sono: Belinda Venturelli – Presidente; Sabrina Mazzei - Vicepresidente; i Consiglieri Elisa Filippini; Alessandro Bertolucci; Fosco Bertoli; Giuseppe Lucchesi In tutti, come soci, fanno parte della cooperativa una quindicina di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avanti con “I ragazzi di Cristallo“. Costituita la cooperativa sociale Articoli correlati Contro la violenza di genere con il progetto “Liberi di ricostruire”, per rafforzare i servizi della cooperativa sociale Be freeIntesa Sanpaolo sostiene il progetto “Libere di Ricostruire” di Be free cooperativa sociale grazie al programma Formula, dedicato al sostegno diretto... La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra 40 anni di inclusione lavorativaQuattro decenni al fianco delle persone con disabilità, promuovendo inclusione nel mondo del lavoro e crescita personale. Approfondimenti e contenuti su Avanti con I ragazzi di Cristallo... Discussioni sull' argomento Prega ogni giorno FATTI AVANTI INSIEME A ME; Avanti con I ragazzi di Cristallo. Costituita la cooperativa sociale; Sardegna - Differenze 2.0, il progetto continua in Ogliastra: avanti con i laboratori educativi; Allianz Milano sfiora l’impresa con Verona, Fusaro: Ragazzi straordinari, ora gara 3 poi la Challenge. I ragazzi di PizzAut con la torcia olimpica: la fiamma dell’inclusioneUn lungo abbraccio intorno alla fiaccola olimpica. Nico Acampora la tiene in mano, è nel foyer del teatro di corte di Villa Reale per riparare i suoi ragazzi dalla pioggia battente. Letizia, Andrea, ... corriere.it Vanno avanti le boutade del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si lancia in un nuovo attacco agli alleati Nato. "Senza gli Usa" l'Alleanza "è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia facebook Vanno avanti le boutade del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si lancia in un nuovo attacco agli alleati Nato. "Senza gli Usa" l'Alleanza "è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare" x.com