Autopalio | basta con soluzioni tampone serve programmazione

Anas ha risposto all’interrogazione presentata dall’assessore alle infrastrutture riguardo allo stato del raccordo Siena-Firenze. La discussione riguarda la necessità di abbandonare soluzioni temporanee e puntare su una programmazione stabile per le opere sulla strada. La questione è stata sollevata in un contesto in cui si chiedono interventi più duraturi rispetto alle misure emergenziali adottate finora.

"Abbiamo ricevuto la risposta da parte di Anas a seguito dell’interrogazione che abbiamo presentato all’assessorato alle infrastrutture sullo stato del raccordo Siena-Firenze. Una risposta che, pur fornendo elementi tecnici sugli interventi in corso, conferma purtroppo un dato politico molto chiaro: oggi non esiste un piano di investimenti straordinari per il futuro di questa infrastruttura". Lo dichiara Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale della Toscana. "Anas ci dice che si continuerà con attività di monitoraggio e con interventi di manutenzione, ma senza una prospettiva di adeguamento complessivo dell’ Autopalio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Autopalio: basta con soluzioni tampone, serve programmazione" Articoli correlati Scuole al freddo, il CNDDU: basta soluzioni tampone, servono interventi strutturaliNon si tratta più di episodi isolati o di conseguenze prevedibili del clima invernale. sanità lombarda, fials: basta soluzioni tampone. servono scelte strutturali e confronto veroFIALS Lombardia interviene sulle dichiarazioni dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ha delineato le sfide che la sanità lombarda è chiamata...