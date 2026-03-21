L'auto del sindaco di Decimoputzu è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata nel cortile di casa. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per chiarire se si tratti di un incendio doloso o meno. Non sono stati ancora effettuati arresti o identificazioni ufficiali.

Il veicolo del primo cittadino di Decimoputzu, Antonino Munzittu, è stato distrutto dalle fiamme mentre era fermo nel cortile della sua abitazione. L’accaduto ha scatenato un’indagine immediata da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno escluso nessuna ipotesi, inclusa quella dolosa. L’automobile, con soli due anni di vita utile, non presenta ancora segni certi di inneschi, ma la gravità dell’episodio ha mobilitato le istituzioni locali. La comunità amministrativa sarda ha espresso solidarietà immediata, condannando ogni forma di violenza contro chi serve il territorio. Un segnale d’allarme per l’amministrazione locale. L’incendio non appare come un semplice guasto tecnico, ma come un potenziale atto intimidatorio mirato alla figura istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto del sindaco in fiamme: dolo non escluso, allarme

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