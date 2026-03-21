Augsburg-Stoccarda domenica 22 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lo Stoccarda di Hoeness ha salutato l’Europa League sconfitto in entrambe le gare contro il Porto, e torna a focalizzarsi sul campionato scendendo in Baviera per affrontare l’Augsburg. I Fuggerstaedter sono ad un comodo +7 sul terzultimo posto nonostante le ultime 2 sconfitte consecutive tra Borussia Dortmund e RB Lipsia. La squadra di Baum rimane tra le più in forma nella parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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