Un attacco israeliano ha colpito un villaggio nel sud del Libano, con il fumo delle esplosioni visibile nell’area. Il gruppo libanese Hezbollah segnala che i suoi combattenti sono coinvolti in scontri attivi con le forze israeliane nella città di Khiam. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

Il gruppo libanese Hezbollah afferma che i suoi combattenti sono impegnati in scontri in corso con le forze israeliane nella città di Khiam, nel sud del Libano. In una dichiarazione, Hezbollah ha affermato che i combattimenti si stanno svolgendo nel quartiere di Al-Jlahiyah e nel quartiere orientale di Khiam. Le riprese di Khiam mostrano il fumo che si alza dopo gli attacchi israeliani, seguendo l’audio di un’esplosione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco israeliano a villaggio in Libano, il fumo delle esplosioni

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