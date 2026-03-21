Un attacco ai missili iraniani contro l'isola Diego Garcia, dove si trova una base anglo-americana, è stato oggetto di analisi da parte di un esperto. L'Iran avrebbe mentito riguardo ai propri sistemi missilistici, e l'Italia potrebbe essere coinvolta in eventuali sviluppi. La situazione si sta evolvendo con nuove tensioni e possibili ripercussioni sulla regione.

L’Iran non avrebbe detto la verità sul suo programma missilistico. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, Teheran ha tentato di colpire con due missili balistici la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Un bersaglio che, rispetto a dove sono partiti i vettori, dista 3.810 chilometri. Ciò significa che il Paese mediorientale avrebbe armi con una gittata di oltre i 2mila chilometri, contrariamente a quanto dichiarato dall’esercito. E ciò significa anche che potenzialmente tutte le città d’Italia possono essere attaccate. Missili dell’Iran contro l’isola di Diego Garcia, perché ora anche l’Italia si preoccupa Il fatto che il regime iraniano sarebbe dotato di missili che possono puntare bersagli ben oltre i 2mila chilometri ha fatto inevitabilmente alzare ancor di più i livelli dell’allerta in Europa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attacco a Diego Garcia, Iran ha mentito sui missili e l'Italia potrebbe essere colpita: l'analisi dell'esperto

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MEDIO ORIENTE | L'Iran non è riuscito a colpire la base militare congiunta anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato che Teheran aveva lanciato due missili balistici contro la base. #ANSA x.com