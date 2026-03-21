Attaccante italiano escluso dai playoff per il Mondiale 2026 per infortunio muscolare

Un attaccante italiano è stato escluso dai playoff per il Mondiale 2026 a causa di un infortunio muscolare. La notizia riguarda anche il giocatore della Lazio, con aggiornamenti recenti sulle sue condizioni di salute. La sua assenza rappresenta una perdita per la squadra nazionale e per il club. L’infortunio muscolare ha impedito all’attaccante di partecipare alle prossime competizioni ufficiali.

"> Infortuni in Casa Lazio: L’Ultimo Aggiornamento su Mattia Zaccagni. LEIPZIG, GERMANIA – 24 GIUGNO: Mattia Zaccagni dell’Italia esulta con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Croazia e Italia allo Stadio di Calcio di Lipsia il 24 giugno 2024 in Germania (Foto di Claudio VillaGetty Images per FIGC). Lazio ha recentemente comunicato che il suo esterno Mattia Zaccagni ha subito un infortunio muscolare nel corso dell’ultima vittoria per 1-0 contro il Milan. Questo infortunio lo costringerà a saltare delle partite fondamentali per l’Italia, inclusa la prossima campagna di play-off per i Mondiali, prevista per la fine di questo mese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Attaccante italiano escluso dai playoff per il Mondiale 2026 per infortunio muscolare. Articoli correlati Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolareDopo quello di Charles De Ketelaere, che terrà fuori il belga per diverse settimane, Raffaele Palladino deve fare i conti con un nuovo infortunio. Leggi anche: Retegui, missione Mondiale: l'attaccante vola a Firenze per i playoff Contenuti utili per approfondire Attaccante italiano Discussioni sull' argomento Neymar risponde ad Ancelotti sulla mancata convocazione con il Brasile: Triste e deluso, ma...; Brasile, Neymar escluso da Ancelotti: Deluso e triste ma continuo a lavorare per esserci; Shevchenko: Che errore riammettere la Russia. Non immagino l'Italia fuori dai prossimi Mondiali; Hey Ancelotti, e io?. Neymar chiama il ct che risponde: Con la Seleçao solo se al 100%. Questo ragazzo è italiano. Nato a Cagliari. Ha anche la cittadinanza tedesca. Gioca nel Bruges, quest'anno si è messo in mostra come attaccante moderno. Ha segnato 16 gol, 3 in Champions League contro Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Ha 21 anni. facebook