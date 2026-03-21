A Miami si sono conclusi gli incontri di giornata negli ATP 2026, con solo Berrettini che riesce a mantenere alta la bandiera italiana. Tra i match più attesi, Alcaraz affronterà Korda, mentre molte teste di serie sono state eliminate. La giornata ha visto diverse sorprese e eliminazioni eccellenti tra i favoriti del torneo.

Cala il sipario su un’intensa giornata a Miami. Sui campi in cemento della Florida sono andati in scena numerosi incontri e, per i colori italiani, il bilancio è decisamente in rosso. Solo Matteo Berrettini è riuscito a staccare il pass per il terzo turno del Masters1000 della Florida, imponendosi con autorità sul kazako Alexander Bublik, testa di serie n.10. Un doppio 6-4 per il romano, protagonista di una prestazione di alto livello. Sul suo cammino ci sarà ora il monegasco Valentin Vacherot, n.24 del seeding, vittorioso sull’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-4. Per il resto, notte amara per gli italiani. Sconfitte pesanti per Flavio Cobolli e Luciano Darderi: il primo, testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, solo Berrettini vince tra gli azzurri. Alcaraz sfiderà Korda e tante eliminazioni eccellenti

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