Atletica il Belgio domina la 4×400 mista ai Mondiali indoor Giamaica squalificata USA e Paesi Bassi sfortunati

Il Belgio ha vinto la staffetta 4×400 metri mista ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si stanno svolgendo alla Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La gara si è conclusa con la squalifica della Giamaica, mentre gli Stati Uniti e i Paesi Bassi sono stati colpiti da sfortunate circostanze che hanno influito sulla loro prestazione.

Si è appena conclusa con il trionfo del Belgio nella staffetta 4×400 mista la prima finale del day-2 ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Si tratta della prima medaglia d’oro in questa edizione della rassegna iridata al coperto per la delegazione belga, che ha di fatto dominato da cima a fondo la prova a squadre riservata ai quattrocentisti. Jonathan Sacoor (46.16 da fermo), Ilana Hanssens (52.18), Julien Watrin (46.11) e Helena Ponette (51.15 in chiusura) hanno vinto con grande autorevolezza la 4×400 mista odierna a Torun con il tempo di 3:15.60, andando in fuga sin dalla prima frazione e poi resistendo fino in fondo al tentativo di rientro degli inseguitori grazie ad una solida prestazione corale del quartetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, il Belgio domina la 4×400 mista ai Mondiali indoor. Giamaica squalificata, USA e Paesi Bassi sfortunati Articoli correlati Ciclocross, l’Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista. Vincono i Paesi BassiComincia con un ottimo argento l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali di ciclocross 2026, in corso di svolgimento a Hulst fino a domenica 1°... Leggi anche: Atletica, Giada Carmassi sfiora il record italiano e punta ai mondiali indoor