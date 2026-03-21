Atletica Dosso lancia la sfida sui 60 Doroshchuk doma un basso alto Coiro sfiora il record Doualla debutta

A Torun, in Polonia, si svolgono i Mondiali Indoor di atletica 2026 con diverse gare in programma. Dosso ha lanciato la sfida sui 60 metri, mentre Doroshchuk ha dominato una gara di salto in alto con un “basso alto”. Coiro ha sfiorato il record, e Doualla ha esordito in questa manifestazione. La giornata continua con altre competizioni e atleti in gara.

A Torun (Polonia) proseguono i Mondiali Indoor 2026 di atletica. La mattinata della seconda giornata è stata animata dalle finali della 4×400 mista (vinta dal Belgio) e del salto in alto maschile (dove ha prevalso l’ucraino Oleh Doroshchuk), mentre in casa Italia si segnalano l’ottima impressione destata da Zaynab Dosso nelle batterie dei 60 metri, il debutto di Kelly Doualla (promossa in semifinale), la qualificazione di Lorenzo Simonelli alle semifinali dei 60 ostacoli, il record italiano sfiorato da Eloisa Coiro sugli 800 metri. RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI. FINALI. SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Oleh Doroshchuk ha vinto una modesta gara di salto in alto, imponendosi con un percorso netto fino a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Dosso lancia la sfida sui 60. Doroshchuk doma un “basso alto”, Coiro sfiora il record, Doualla debutta Articoli correlati Mondiali indoor Torun, Day 2: Dosso vola a 7.07, Doualla in semifinale a 16 anni. Coiro sfiora il record italiano negli 800La leader mondiale sfreccia nel terzo tempo complessivo senza spingere al massimo. Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni! Una raccolta di contenuti su Atletica Dosso lancia la sfida sui 60... Argomenti discussi: Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash. Atletica, Dosso lancia la sfida sui 60. Doroshchuk doma un basso alto, Coiro sfiora il record, Doualla debuttaA Torun (Polonia) proseguono i Mondiali Indoor 2026 di atletica. La mattinata della seconda giornata è stata animata dalle finali della 4x400 mista (vinta ... oasport.it LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni! Si riparte alle 18.25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: Ancora errori al secondo tentativo per Doroshchuk e Portillo a 2.33 13.41: Ehammer supera 5.20 nell'asta ... oasport.it