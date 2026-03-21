Atletica doppio oro per l’Italia | vincono Dosso e Battocletti

Durante i Mondiali indoor di atletica, l’Italia ha ottenuto due medaglie d’oro. Zaynab Dosso ha vinto nei 60 metri e Nadia Battocletti nei 3000 metri. La serata ha visto quindi atleti italiani salire sul podio con due vittorie significative. Entrambe le atlete hanno conquistato il primo posto in due specialità diverse, portando a casa i titoli mondiali.

L’Italia dell’atletica vive una serata da sogno ai Mondiali indoor, conquistando da due ori con Zaynab Dosso (nei 60 metri) e di Nadia Battocletti (nei 3000 metri). La finale dei 60 metri femminili era una delle più attese per l’Italia ed equilibrate del programma. La nostra Zaynab Dosso non ha tradito le aspettative, replicando con precisione chirurgica quanto fatto in semifinale. Partenza fulminea, fase lanciata solida e nessuna possibilità di ritorno per le avversarie. Alle sue spalle nomi di altissimo livello come Julien Alfred e Jacious Sears, tenute a debita distanza. Il cronometro si ferma su uno straordinario 7.00, tempo che conferma la crescita costante dell’azzurra e la consacra definitivamente nell’élite mondiale dello sprint. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: SPAZIALE DOSSO! Oro nei 60, trionfa Battocletti nei 3000. Italia in testa al medagliere!

Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla!

Una selezione di notizie su Atletica doppio oro per l'Italia...

Temi più discussi: Cross, Arnoldo è oro mondiale universitario; Atletica: Pellicoro convocata per i Mondiali Indoor di Torun, in gara sugli 800; ATLETICA Ora è ufficiale: Kelly Doualla sarà la più giovane azzurra di sempre a un Mondiale tra le grandi; Atletica Prato, successi e piazzamenti: il bilancio è molto incoraggiante.

Atletica, doppio oro per l’Italia: vincono Dosso e BattoclettiL’Italia dell’atletica vive una serata da sogno ai Mondiali indoor, conquistando da due ori con Zaynab Dosso (nei 60 metri) e di Nadia Battocletti (nei 3000 met ... sportface.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso in finale! Nadia Battocletti ORO nei 3000 metri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18. CI SIAMO! Tra pochi minuti il via della finale dei 60 piani con Zaynab Dosso che può giocarsi una ... oasport.it

!!!! Apoteosi a Torun (Polonia) per l’oro di Zaynab Dosso nei 60 metri con 7.00 #atleticaitaliana #WorldIndoorChamp x.com

Dopo l’oro di Andy Diaz nel triplo, è ancora grande Italia ai Mondiali di atletica indoor di Torun. Nadia Battocletti è straordinario oro nei 3000. 8’57”64 il tempo finale, con condotta di gara intelligente: l’attacco nell’ultimo giro a stroncare la resistenza dell’americ facebook