Atalanta al rush finale | arriva un insidioso Verona ultimo ma indomito
L'Atalanta si prepara a disputare l'ultima fase del campionato dopo aver concluso l'avventura europea con una sconfitta per 4-1 a Monaco. La partita contro il Verona è in programma domani pomeriggio allo stadio di Bergamo. La squadra bergamasca cerca di mantenere la sua posizione in classifica, mentre il Verona arriva alla sfida con l’intento di ottenere punti importanti.
Bergamo, 21 marzo 2026 – Il rush finale per l’Atalanta, terminata l’avventura europea con la sconfitta di mercoledì a Monaco per 4-1, inizia domani pomeriggio dal match casalingo contro il Verona. Domenica alle 15 alla New Balance Arena arriva l’Hellas del nuovo tecnico Sammarco, ultimo in classifica con il Pisa a 18 punti, staccato di nove punti dalla zona salvezza e di fatto ormai con un piede e mezzo in serie B. Attenzione però a non sottovalutare gli scaligeri, che all’andata a dicembre si imposero con un clamoroso 3-0 al Bentegodi giocando la loro miglior partita stagionale (trascinati dall’attaccante brasiliano Giovane, ceduto al Napoli a gennaio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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