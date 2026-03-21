Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare Fuori

Da lopinionista.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Astra Make?Up ha annunciato il lancio di una nuova collezione ispirata alla serie TV Mare Fuori. La linea include mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette, tutti realizzati per richiamare l’universo della serie. La collezione è stata presentata come ufficiale, con prodotti pensati per riflettere l’estetica e i personaggi della produzione televisiva.

Astra Make?Up presenta la collezione ufficiale di Mare Fuori: mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette ispirati alla serie TV fenomeno generazionale. TODI – L’universo beauty incontra quello della serie TV italiana più amata degli ultimi anni. Astra Make?Up, brand italiano con oltre 35 anni di esperienza e Official Make?Up della sesta stagione di Mare Fuori, presenta la nuova collezione Astra Make?Up x Mare Fuori, una linea che trasforma l’immaginario della serie in colore, intensità ed espressione personale. Un progetto che nasce dall’affinità tra due mondi che parlano la stessa lingua: libertà, autenticità, identità. La collezione interpreta lo spirito di Mare Fuori attraverso prodotti iconici del brand, rinnovati in chiave narrativa e sensoriale, pensati per un make?up che non è solo estetica ma dichiarazione di sé. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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