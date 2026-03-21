Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare Fuori

Astra Make?Up ha annunciato il lancio di una nuova collezione ispirata alla serie TV Mare Fuori. La linea include mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette, tutti realizzati per richiamare l’universo della serie. La collezione è stata presentata come ufficiale, con prodotti pensati per riflettere l’estetica e i personaggi della produzione televisiva.

Astra Make?Up presenta la collezione ufficiale di Mare Fuori: mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette ispirati alla serie TV fenomeno generazionale. TODI – L’universo beauty incontra quello della serie TV italiana più amata degli ultimi anni. Astra Make?Up, brand italiano con oltre 35 anni di esperienza e Official Make?Up della sesta stagione di Mare Fuori, presenta la nuova collezione Astra Make?Up x Mare Fuori, una linea che trasforma l’immaginario della serie in colore, intensità ed espressione personale. Un progetto che nasce dall’affinità tra due mondi che parlano la stessa lingua: libertà, autenticità, identità. La collezione interpreta lo spirito di Mare Fuori attraverso prodotti iconici del brand, rinnovati in chiave narrativa e sensoriale, pensati per un make?up che non è solo estetica ma dichiarazione di sé. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare Fuori Articoli correlati Leggi anche: Mare fuori 6, la data ufficiale di uscita e una new entry d’eccezione. Gli spoiler Mare Fuori 6: il finale di stagione e i dubbi che aprono la strada a Mare Fuori 7Il finale di Mare Fuori 6 è arrivato e, come previsto, ha scatenato un’ondata di reazioni tra i fan. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Astra Make Argomenti discussi: Telepass Business rilancia Qualunque sia il tuo lavoro e amplia il racconto della mobilità professionale. Astra Make-Up lancia Filterdrop con una campagna multicanale che ha come protagonista ClaraAstra Make-Up torna in TV per lanciare il suo nuovo prodotto Filterdrop, in una campagna, ideata dall'azienda, che vede come testimonial Clara. La pianificazione al via dal 28 settembre e on air per ... engage.it Astra lancia i must have per un beauty look da sognoAstra Make Up, beauty brand Italiano con 35 anni di expertise che parla il linguaggio del self-love offrendo prodotti dall’altissima performance, presenta due importanti novità. Dagli occhi alle ... alfemminile.com