‘Assassin’s Creed’ e i primi ciak a Cinecittà ‘Roma Antica’

Le riprese di “Assassin’s Creed” sono iniziate nel padiglione di Roma Antica a Cinecittà. La produzione coinvolge un team di attori e tecnici che lavorano sulla serie originale Netflix. La serie ripercorre la storia ambientata nell’antica Roma e rappresenta il primo ciak sul set. La produzione sta portando nuovo fermento nel complesso cinematografico romano.

C’è grande fermento nel padiglione di Roma Antica di Cinecittà ultimamente. Il motivo? Sono iniziate le riprese di Assassin’s Creed, la nuova serie originale Netflix che ripercorrerà la storia del famosissimo videogioco, ambientato proprio nell’antica Roma. Scopriamo tutti i dettagli. Netflix annuncia l’inizio delle riprese di Assassin’s Creed a Roma. La serie racconterà una storia originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a Cinecittà e amplierà il già esistente set di Roma Antica per restituire l’immersione in quel periodo storico nelle riprese. Assassin’s Creed è un thriller adrenalinico... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Assassin’s Creed’ e i primi ciak a Cinecittà, ‘Roma Antica’ Articoli correlati Assassin’s Creed: La serie Netflix ci porterà nell’Antica Roma!Il franchise di Assassin’s Creed si prepara a debuttare su Netflix con un’ambiziosa serie live-action. Assassin’s Creed, le riprese della serie a Cinecittà: trama e ambientazioneNetflix ha annunciato l’inizio delle riprese della serie Assassin’s Creed che sarà ambientata nella Roma del 64 d. Contenuti e approfondimenti su Roma Antica Temi più discussi: Amazon: 5 gadget di Assassin's Creed a buon prezzo in attesa dell'Antica Roma; Assassin's Creed, la serie TV Netflix al via: dettagli ufficiali su cast e ambientazione; Assassin’s Creed, Netflix ha scelto Roma per la serie: ecco il cast; Assassin’s Creed a Cinecittà, al via le riprese della serie Netflix. Netflix lancia serie Assassin’s Creed ambientata nell’antica RomaSerie live action Assassin’s Creed: cosa sappiamo sulla produzione Netflix La serie live action di Assassin’s Creed prodotta da Netflix ha ufficialmen ... assodigitale.it Assassin’s Creed, la nuova serie Netflix sceglie Cinecittà e punta sull’ImperoÈ una delle serie di videogiochi più vendute nella storia, sviluppata e pubblicata da Ubisoft a partire dal 2007, con oltre 230 milioni di copie vendute ... ciakmagazine.it La produzione amplierà il già esistente set di Roma Antica per restituire l'immersione in quel periodo storico nelle riprese. facebook È il più visionario dei monumenti della Roma antica, un vero e proprio gioiello architettonico, l’edificio romano meglio conservato al mondo. Michelangelo sostenne che aveva “un disegno angelico e non umano”. #PassaggioANordOvest, 15.00 @RaiUno, vi p x.com