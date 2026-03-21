Asllani è la volta buona? Il Besiktas valuta il riscatto | quanto incasserebbe l’Inter

Da ilnerazzurro.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura di Kristjan Asllani al Besiktas è iniziata da pochi mesi, ma il bilancio è già positivo. Arrivato a gennaio in prestito dall’Inter dopo l’esperienza al Torino, il centrocampista albanese ha risposto bene alle aspettative del club turco, guadagnandosi spazio e fiducia. Ora il nodo riguarda il futuro. Nell’accordo con l’Inter è stata inserita una clausola di riscatto fissata intorno agli 11 milioni di euro più bonus, ma il Besiktas non sembra intenzionato a esercitarla alle condizioni attuali. La dirigenza di Istanbul sta infatti valutando una strategia diversa, con l’obiettivo di ottenere uno sconto e rinegoziare le cifre a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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