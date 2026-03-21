Durante un’intervista su Dazn, Ashley Cole ha parlato della sua breve esperienza alla Roma, ricordando come insegnava l’inglese a De Rossi e Florenzi, mentre loro gli insegnavano l’italiano. Cole ha anche ricordato la qualificazione in Champions League, ottenuta all’ultima giornata grazie alla vittoria nel derby contro la Lazio, firmata da Yanga-Mbiwa.

Nel corso di una lunga intervista a Dazn, Ashley Cole si è raccontato a 360 gradi, tornando soprattutto sulla fugace esperienza alla Roma, conclusa con una sofferta qualificazione in Champions League, decisa alla penultima giornata dalla vittoria nel derby contro la Lazio firmata Yanga-Mbiwa. Oggi Cole è il tecnico del Cesena e si ispira dichiaratamente alla filosofia di Cesc Fàbregas, un altro “filosofo” del calcio. Un approccio che però, all’esordio, ha già subito un duro impatto con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Mantova. Di certo la sua esperienza in Italia avrà lasciato ricordi indelebili, soprattutto legati allo spogliatoio della Roma di quegli anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ashley Cole e gli aneddoti su De Rossi e Florenzi: “Io gli insegnavo l’inglese e loro l’italiano”

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