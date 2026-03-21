Il Comune di Toano ha aperto un nuovo presidio di ascolto dedicato a utenti e consumatori, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il punto di ascolto è stato attivato per offrire un servizio di confronto diretto con la comunità e raccogliere eventuali segnalazioni e richieste. L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, garantendo un canale di comunicazione più accessibile.

Attivato un nuovo punto di ascolto per utenti e consumatori promosso dal Comune di Toano nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il servizio è operativo nei primi tre giovedì di ogni mese presso la sede municipale, dalle 8.30 alle 10.30, l’obiettivo è di offrire un importante supporto e consulenza sulle diverse tematiche attinenti i diritti dei cittadini. "Il punto di ascolto, gestito in collaborazione con le associazioni dei consumatori, rappresenta un presidio di prossimità pensato in particolare per i territori montani e delle aree interne, dove l’accesso ai servizi può risultare più complesso", è quanto afferma il sindaco Leonardo Perugi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascolto di utenti e consumatori: "Ecco il presidio di prossimità"

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