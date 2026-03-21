Venerdì 20 marzo 2026, su Rai1, è andato in onda il programma The Voice Generations, che ha attirato l'attenzione di un pubblico di circa 600.000 spettatori. La trasmissione ha riscosso un’incidenza di share non specificata. La serata ha visto coinvolti i telespettatori con il format musicale, senza ulteriori dettagli sulle performance o le dinamiche dello show.

Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Wonder Woman incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il tempo che ci vuole segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026

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