Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026

Da davidemaggio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo 2026, su Rai1, è andato in onda il programma The Voice Generations, che ha attirato l'attenzione di un pubblico di circa 600.000 spettatori. La trasmissione ha riscosso un’incidenza di share non specificata. La serata ha visto coinvolti i telespettatori con il format musicale, senza ulteriori dettagli sulle performance o le dinamiche dello show.

Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Wonder Woman  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Il tempo che ci vuole  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  MasterChef  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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