ascolti tv the voice generations annienta il grande fratello vip

Il 20 marzo, i dati degli ascolti televisivi mostrano che The Voice Generations ha superato il Grande Fratello Vip, che ha registrato risultati deludenti. La competizione tra i due programmi ha portato a un netto sorpasso di The Voice Generations, che ha conquistato una quota di pubblico superiore a quella del reality. La differenza di ascolti tra i due show è evidente nei dati pubblicati.

I dati del 20 marzo assegnano la vittoria a The Voice Generations, rispetto ad un deludente Grande Fratello Vip. In access pareggio tra Affari Tuoi e Caduta Libera Era inevitabile ed è successo, nella gara agliascolti tv The Voice Generationsha distrutto laseconda puntata delGrande Fratello Vipche ha deluso le aspettative, perdendo punti di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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