Ascolti TV 20 marzo | GF Vip 8 in calo Antonella Clerici domina e Access serrato

Nella serata del 20 marzo, Antonella Clerici ha conquistato la prima posizione con il suo programma The Voice Generations, mentre il Grande Fratello Vip 8 su Canale 5 ha registrato un calo di ascolti. La gara tra i due show si è svolta con un access serrato, con la Clerici che ha mantenuto il primato e il reality che ha rallentato la sua corsa.

La leadership della serata è di Antonella Clerici con The Voice Generations, mentre GF Vip di Canale 5 perde terreno. Nell'access, De Martino e Scotti confermano il testa a testa negli ascolti. La serata televisiva di venerdì 20 marzo 2026 conferma la supremazia di Antonella Clerici, che con The Voice Generations conquista il prime time, mentre il Grande Fratello VIP mostra segni di calo alla sua seconda puntata. Nell'access, lo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti resta serrato, con percentuali di share molto vicine. Prime Time: Clerici leader, GF Vip in calo Su Rai 1, dopo la presentazione, The Voice Generations raccoglie 3.274.000 spettatori con il 23. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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