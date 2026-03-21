Arte orafa e gioielli d’artista Fano rilancia i suoi corsi

A Fano riprendono i corsi dedicati all’arte orafa e ai gioielli d’artista presso l’Accademia Orafa. Le lezioni sono state riavviate dopo una pausa, offrendo agli appassionati l’opportunità di imparare tecniche tradizionali e innovative. La ripresa delle attività è stata annunciata dall’istituto, che invita chi desidera approfondire questa arte a iscriversi alle prossime sessioni.

Ripartono i corsi per l’arte orafa e il gioiello d’artista dell’ Accademia Orafa Fano. In attesa del programma generale per il 2026, l’anticipazione riguarda la data della prossima Jewelry Summer School, vale a dire i corsi riservati a persone maggiorenni italiane e straniere che intendono perfezionare il loro bagaglio di conoscenze nel settore del gioiello d’artista e dell’accessorio fashion. Quest’anno il corso intensivo di formazione superiore post-liceale della durata di 6 giorni (mattino e pomeriggio) si svolgerà dal 13 al 18 luglio 2026 a Fano al Liceo artistico statale “Adolfo Apolloni“. Nel frattempo l’Accademia Orafa Fano ha ricevuto l’incarico da parte della BCC Fano di progettare una medaglia che dovrà essere utilizzata dall’istituto di credito fanese come dono di rappresentanza in occasione di cerimonie e ricorrenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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