arriva la consar ravenna fano cerca il riscatto

La Consar Ravenna si prepara a scendere in campo, mentre Fano cerca di riscattarsi dopo la sconfitta al tie-break nel derby contro Macerata di mercoledì scorso. Entrambe le squadre sono pronte a affrontare la prossima sfida con l’obiettivo di migliorare i risultati recenti e dimostrare determinazione sul campo. La partita si svolgerà nelle prossime ore e vedrà confrontarsi le due formazioni.

Buttarsi alle spalle la sconfitta al tie-break di mercoledì scorso nel derby con Macerata e ripartire subito. E’ questo il mantra dell’Essence Hotels che domani alle 18 al Palas Allende gioca contro la Consar Ravenna l’uItimo match casalingo della stagione regolare. Gara non semplice per i fanesi che non hanno ancora chiuso il discorso salvezza. Tra l’altro i biancorossi affrontano una compagine in salute che, a due giornate dal termine, è in corsa per la leadership finale della regular season. Quindi una sfida complicata per i marchigiani che stanno giocando a corrente alternata. I virtussini vorrebbero ripetere la gara dell’andata, quando hanno ottenuto il successo per 3-2, ma avranno di fronte una Consar reduce da tre vittorie consecutive, ultima delle quali contro l’ex capolista Prata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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