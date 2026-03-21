Arrestato un 54enne per tentato omicidio

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere un familiare durante una lite che è rapidamente degenerata. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha aggredito gli agenti. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’individuo e a mettere fine all’incidente.

Una lite in famiglia che degenera rapidamente e sfocia in un’aggressione armata, con un coltello da cucina, contro i carabinieri. È quanto accaduto a Riccione nella serata di lunedì, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo intervento dei militari dell’Arma scatta a seguito di una chiamata al 112 per una discussione tra l’uomo e la compagna all’interno dell’abitazione. All’arrivo, i carabinieri trovano una situazione tesa ma ancora sotto controllo. Dopo aver riportato la calma, lasciano l’appartamento ritenendo concluso l’intervento. La situazione, però, precipita poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato un 54enne per tentato omicidio Articoli correlati Leggi anche: Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato 54enne per tentato omicidio Violenza inaudita nel Veronese: tunisino arrestato per omicidio e tentato omicidioDue episodi di inaudita violenza hanno scosso la cittadina di San Bonifacio (Vr) nelle prime ore del mattino, portando all’arresto di un 54enne di... VIDEO CC: Verona duplice lite finisce nel sangue Arrestato un 54enne per omicidio e tentato omicidio Contenuti e approfondimenti su Arrestato un 54enne per tentato omicidio Temi più discussi: Arrestato un 54enne per tentato omicidio; Milano, giornata di controlli: otto arresti per furti e droga. Sequestrati oltre un chilo di cocaina e un’arma da fuoco; Lettere anonime contro la moglie di un 70enne: Dammi 15mila euro e smetto, viene arrestato; Aggredisce i Carabinieri con un coltello dopo una lite in famiglia: 54enne arrestato per resistenza e tentato omicidio. Arrestato un 54enne per tentato omicidioUna lite in famiglia che degenera rapidamente e sfocia in un’aggressione armata, con un coltello da cucina, contro i carabinieri. È quanto accaduto a Riccione nella serata di lunedì, dove un uomo di ... ilrestodelcarlino.it Riccione, ubriaco impugna il coltello e aggredisce un Carabiniere: arrestato per tentato omicidioUn 54enne, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, ha dato in escandescenze dopo l'intervento dell'Arma nella sua abitazione, al culmine di una lite in famiglia ... altarimini.it È la giustificazione addotta in tribunale da un uomo che era stato arrestato giovedì scorso per spaccio. facebook Cagliari, dosi di eroina nel box del pollame: così il macellaio è stato arrestato al mercato x.com