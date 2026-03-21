Arrestato giovanissimo nel centro storico di Catania | sequestrate ingenti quantità di droga

Un giovane è stato arrestato nel centro storico di Catania durante un'operazione dei Carabinieri che ha portato al sequestro di grandi quantità di droga. L'intervento è avvenuto dopo settimane di controlli e attività sotto copertura, culminando con l'arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti. L'operazione fa parte di un'azione volta a contrastare il traffico nel quartiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri tra controlli e osservazioni sotto copertura. I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, supportati dal Nucleo Operativo, hanno arrestato in flagranza un giovane di 20 anni, originario della città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Resta valida, in ogni fase del procedimento, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’indagine è partita da un’attenta attività di controllo nella zona attorno a piazza Currò, nel cuore del centro storico. Qui è stato organizzato un servizio antidroga articolato, con militari in borghese impegnati nell’osservazione discreta e pattuglie in uniforme pronte a intervenire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato giovanissimo nel centro storico di Catania: sequestrate ingenti quantità di droga Articoli correlati Fratelli arrestati per spaccio di droga nel centro storico di CataniaPoco dopo, i poliziotti hanno notato un uomo uscire dall’abitazione con atteggiamento prudente e in modo affrettato, portando con sé una busta di... Leggi anche: Napoli, droga e pistola in casa: 45enne arrestato nel centro storico Approfondimenti e contenuti su Arrestato giovanissimo Temi più discussi: Controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Frosinone ed Alatri. Arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. - Questura di Frosinone | Polizia di Stato; Giovane donna in lacrime nel centro di Napoli, i Falchi intervengono e arrestano 18enne in fuga; Pizzicato con droga e scarcerato dopo la direttissima, ci ricasca subito: arrestato; Milano, giovanissimo arrestato per tentato omicidio in via Severini. Le bugie delle vittime. Spacciava in un parco del centro. Giovane arrestato dopo il blitzStava spacciando in un parco pubblico ma è stato arrestato: si tratta di un montevarchino già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso venerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, u ... lanazione.it Borseggi nel centro storico di Firenze, sventato un furto e arrestate due 23enniAncora borseggi nel centro storico di Firenze. Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, i carabinieri, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le strade del centro, hanno sventato un furto ... 055firenze.it #Marcianise- Tenta di accoltellare il fratello, giovanissimo arrestato dalla Polizia #Cronaca #Coltello #Fratello #Arresto #Polizia #Giovanissimo #NanoTV facebook Auto in fuga dai carabinieri sperona e uccide una donna, arrestato giovane a Modena: non ha la patente x.com