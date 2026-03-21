Arnold Schwarzenegger ricorda Chuck Norris | Era un tipo tosto nella vita reale come a Hollywood

Arnold Schwarzenegger ha condiviso un ricordo di Chuck Norris sui social, commentando la sua personalità forte e determinata. Norris, attore e artista marziale, è deceduto a 84 anni dopo un improvviso malore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato emozioni tra colleghi e fan. Schwarzenegger ha descritto Norris come un uomo tosto, sia nella vita reale che sul set.

L’attore Arnold Schwarzenegger ha ricordato sui social Chuck Norris, scomparso a a 84 anni dopo un improvviso malore. Su X l’ex governatore della California ha espresso tutta la sua gratitudine per «aver potuto lavorare con lui in diversi modi nel corso degli anni, dalla promozione del fitness alla condivisione dello schermo. Era un tipo tosto, nella vita reale come a Hollywood. La sua leggenda vivrà per sempre con noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia». Chuck was an icon. I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Chuck Norris morto a 86 anni: chi era la star dei film action di Hollywood Chuck Norris, come è morto l’attore: dov’era nei suoi ultimi istanti di vitaUn improvviso ricovero, poche informazioni filtrate e poi, nel giro di ore, la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Aggiornamenti e notizie su Arnold Schwarzenegger Discussioni sull' argomento Arnold Schwarzenegger ricorda Chuck Norris: Era un tipo tosto, nella vita reale come a Hollywood; Chuck Norris, icona senza tempo: il film della sua vita; Arnold Schwarzenegger torna nei panni di Conan: il Barbaro? A quanto pare: si!; I Chuck Norris Facts pare non gli piacessero, ma la sua carriera è stata un successo. "Come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza", Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 mag facebook