Il marchio Armani ha annunciato che i look indossati durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi saranno disponibili subito per l'acquisto. I costumi, realizzati in occasione dell'evento, saranno venduti ai consumatori attraverso canali di distribuzione ufficiali. La decisione permette agli appassionati di moda di acquistare i capi ispirati alla cerimonia olimpica senza attendere.

Il mondo della moda si prepara a celebrare l’eredità di Giorgio Armani trasformando i costumi della cerimonia di apertura in prodotti acquistabili. I sessanta tailleur pantalone rosso, bianco e verde, ideati per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sono ora disponibili al pubblico nelle boutique del brand. L’offerta include giacche monopetto o doppiopetto, pantaloni fluidi e camicie a collo alto in raso di pura seta, riprendendo esattamente le tre tonalità presentate durante la sfilata inaugurale. Questi look, che hanno reso omaggio allo stilista scomparso lo scorso settembre, possono essere personalizzati tramite il servizio Made-to-Order su richiesta del cliente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armani: i look olimpici in vendita subito

Articoli correlati

EA7 Emporio Armani verso i giochi olimpiciLe divise ufficiali del team italiano a Milano Cortina firmate EA7 Emporio Armani emergono come per magia dal blocco di ghiaccio che si scioglie in...

Milano-Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi olimpici. Tributo a Giorgio ArmaniAGI - Con l'accensione simbolica dei riflettori sullo stadio di San Siro e sulle vette dolomitiche, ha preso ufficialmente il via la cerimonia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Armani i look olimpici in vendita subito

Temi più discussi: Armani mette in vendita i tailleur pantalone delle Olimpiadi; Giorgio Armani, li abbiamo ammirati alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, e ora li possiamo comprare; In vendita il tailleur firmato Giorgio Armani per le Olimpiadi: ecco quanto costa; Armani: i tailleur olimpici protagonisti della cerimonia approdano in boutique.

Giorgio Armani, li abbiamo ammirati alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, e ora li possiamo comprareI completi in raso di pura seta, protagonisti della sfilata tricolore della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sono ora disponibili per l'acquisto ... vanityfair.it

Dalla cerimonia olimpica alla boutique, i completi di Giorgio Armani arrivano in negozioLe sessanta creazioni indossate per l’opening di Milano Cortina 2026 sono ora disponibili in store. A completare l’offerta, il servizio made-to-order per la personalizzazione dei capi ... msn.com

A distanza di tempo, le parole di Giorgio Armani continuano a essere la bussola migliore per chi ama lo stile. Oggi vi riproponiamo questa sua celebre frase sull'eleganza, un valore che ha incarnato all'ultimo e che resta il suo regalo più grande al mondo della facebook