armand duplantis e gli altri

Armand Duplantis, atleta svedese, mantiene saldamente i record mondiali nel salto con l'asta, stabilendo nuove misure durante le competizioni ufficiali. Al suo fianco, altri atleti partecipano agli eventi con prestazioni di rilievo, contribuendo a un panorama sportivo in fermento. Le gare si svolgono in diverse località, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. I risultati ottenuti sono stati certificati da organismi ufficiali.

I record dello svedese nel salto con l'asta continuano a sembrare irraggiungibili, ma stanno spingendo altri atleti a migliorarsi Prima che a metà degli anni Ottanta ci riuscisse il sovietico Sergej Bubka, superare i 6 metri nel salto con l’asta sembrava una cosa difficile anche solo da immaginare. Nei primi tre mesi del 2026 già sei atleti hanno saltato oltre quella soglia, alcuni di parecchio. Tra di loro c’è chiaramente Armand Duplantis, il miglior saltatore con l’asta di tutti i tempi: di recente lo svedese ha alzato a 6,31 metri il record del mondo, e ai Mondiali indoor di atletica leggera di Torun, in Polonia, si presenta come netto favorito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Armand Duplantis and Desiré Inglander

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