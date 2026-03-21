Aritmie la rivoluzione silenziosa | medici a confronto sulle nuove cure che possono salvare la vita

Nel mondo medico si discute di nuove terapie per le aritmie, con esperti che confrontano le ultime innovazioni che potrebbero salvare vite. Durante un congresso dedicato, si evidenzia come il cuore venga considerato sempre più come parte di un sistema complesso, spostando l’attenzione dagli approcci tradizionali a quelli più integrati. L’evento rappresenta un punto di svolta nel trattamento di queste condizioni.

Multi-Ritmo: perché questo congresso segna un cambio di paradigma?. Non più il cuore visto come un organo isolato, ma come parte di un sistema complesso. È questo il messaggio forte emerso dal congresso nazionale “Multi-Ritmo: la gestione multidisciplinare delle aritmie”, che si è svolto il 21 marzo presso l’ Hotel San Luca. Un appuntamento che ha riunito specialisti di diverse discipline per ridefinire l’approccio alle aritmie cardiache, sempre più diffuse e ancora troppo spesso sottovalutate. A guidare la direzione scientifica è stato il dottor Andrea Radinovic, aritmologo dell’ospedale San Raffaele di Milano, con l’organizzazione di ViTer Formazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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