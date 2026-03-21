argentina la memoria come campo di battaglia del presente

In Argentina, il passato torna al centro del dibattito pubblico, con le ferite lasciate dalla violenza statale ancora aperte. Le vittime e i familiari chiedono giustizia, mentre le istituzioni affrontano questioni legate alla memoria collettiva. La discussione riguarda anche come preservare i ricordi e affrontare le conseguenze di quegli anni difficili. La memoria si trasforma così in un tema che coinvolge l’intera società.

Che cosa significa fare i conti con il passato? La domanda attraversa tutte le società che hanno conosciuto la violenza statale rivolta contro i propri cittadini. In pochi casi, tuttavia, questa resa dei conti ha raggiunto la profondità assunta in Argentina dopo il colpo di Stato del 1976, che lasciò 30.000 desaparecidos, 500 bambini apropiados, migliaia di esiliati e prigionieri politici e un modello neoliberista che trasformò per sempre la struttura economica del Paese. A mezzo secolo dal golpe, l’Argentina resta uno dei laboratori più avanzati – e contesi – della giustizia sui crimini di Stato. Quando nel 1985 il presidente Raúl Alfonsín promosse il celebre Juicio a las Juntas, pochi avrebbero immaginato che si trattava del primo passo di un percorso destinato a durare decenni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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