Arezzo terrore fuori da un locale Giovane ucciso con un colpo di pistola

Nella notte ad Arezzo si è consumato un omicidio davanti a un locale, quando un giovane di origine straniera è stato colpito con un colpo di pistola. La vittima è deceduta sul posto, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. La scena si è svolta in un'area frequentata da avventori e passanti.

Omicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un uomo di origine straniera: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto appreso una persona sarebbe stata fermata dalla polizia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, terrore fuori da un locale. Giovane ucciso con un colpo di pistola Articoli correlati Leggi anche: Giovane ucciso a colpi di pistola ad Arezzo, fermato un 35enne: l’ipotesi della lite finita in tragedia Casalmaggiore, cane ucciso da carabiniere con un colpo di pistola durante un intervento: Leal chiede chiarezzaCasalmaggiore (Cremona), 14 gennaio 2026 – Doveva essere un intervento di soccorso, invece si è trasformato in tragedia: Black un pastore tedesco di... Una selezione di notizie su Arezzo terrore fuori da un locale... Omicidio ad Arezzo, ucciso con un'arma da fuoco fuori da un localeOmicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un uomo di origine straniera: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto ... ilmattino.it Omicidio ad Arezzo in zona Olmo, ucciso a colpi di pistola fuori da un locale: fermato un uomo dopo la fuga in autoÈ accaduto nella notte tra venerdì e sabato in località Bivio di Olmo. La vittima è stata colpita alla gola, il presunto assassino è fuggito in auto e poi è stato arrestato ... corrierefiorentino.corriere.it