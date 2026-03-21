Arezzo si prepara a salutare Francesco Guerrera, morto mercoledì 18 marzo a 54 anni dopo aver lottato contro una malattia incurabile. Prima di lasciare questo mondo, ha espresso il desiderio di vedere il suo funerale trasformato in una festa, e ha aggiunto che se c’è da ridere, tornerà lui stesso per partecipare. La sua richiesta ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti.

Un addio fuori dagli schemi, trasformato in un momento di condivisione e perfino di leggerezza. È questo il desiderio lasciato da Francesco Guerrera, scomparso mercoledì 18 marzo a 54 anni dopo una malattia incurabile. Secondo il Corriere Fiorentino, a raccontarlo è la sorella Francesca, che ha deciso di rispettare fino in fondo le volontà del fratello: «Voleva che nel giorno del suo funerale ci fosse una festa. Ci diceva sempre: “Fate una bella festa, brindate alla mi’ memoria. e se un c’è da ride, torno io a tiravvi per i piedi”». La cerimonia funebre si terrà mercoledì 25 marzo a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Subito dopo, amici e parenti si ritroveranno nel ristorante di famiglia, “Da Giovannino”, nel centro della cittadina, per un buffet in suo onore. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, l’ultimo desiderio di Francesco: “al mio funerale fate festa… e se un c’è da ride, torno io”

Articoli correlati

Intervista a Flaminia Pace: “Io e il metodo Fanpage. Fascista e antisemita? Ma se mio padre è ebreo... Ferita, ma torno più forte”Qui nella sala riunioni della redazione de Il Tempo, dove mi ha raggiunto, Flaminia parla con la precisione di chi sa ordinare i pensieri e scegliere...

“Ride bene chi ride ultimo”: il romanzo di Simone Zani tra identità, pregiudizi e rivincita socialeC’è un’Italia lontana dai riflettori, fatta di paesi piccoli, sguardi che giudicano e voci che corrono più veloci dei fatti.

Una selezione di notizie su Arezzo l'ultimo desiderio di Francesco...

Discussioni sull' argomento Mobilità elettrica, nuova colonnina a Castiglion Fibocchi; Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo; Giornate Fai di Primavera con percorso alla scoperta del Colle del Pionta e Casa Bruschi; La Casa Museo Ivan Bruschi aderisce alle Giornate FAI di Primavera.

L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo: ad Arezzo l’astrofisico Amedeo BalbiArezzo, 19 febbraio 2026 – L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo: ad Arezzo l’astrofisico Amedeo Balbi. Dopo l’incontro con il neuroscienziato Vittorio Gallese, che ha registrato un ... lanazione.it

Omicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un ragazzo di origine albanese di 30 anni: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto appreso una persona sarebbe stata fermata dalla polizia. Le indagini sono co facebook

Omicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un uomo di origine straniera: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto appreso una persona sarebbe stata fermata dalla polizia. Le indagini sono condotte dalla s x.com