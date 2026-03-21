La riforma del professionismo arbitrale nel calcio italiano è passata alla fase operativa e prevede una revisione dell’organizzazione e dei compensi dei direttori di gara. Sono stati definiti gli stipendi fissi per gli arbitri professionisti e sono stati introdotti cambiamenti che coinvolgono un investimento di circa 20 milioni di euro. La nuova struttura mira a rendere più stabile la carriera degli arbitri in Italia.

La riforma del professionismo arbitrale entra nella fase operativa e punta a cambiare in modo significativo l’organizzazione e i compensi dei direttori di gara in Italia. Il progetto, promosso dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, prevede l’introduzione di una nuova struttura e un sistema retributivo diverso rispetto a quello attuale. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo le recenti discussioni sul livello arbitrale e sull’organizzazione del sistema, con l’obiettivo dichiarato di rendere gli arbitri figure professionali a tempo pieno. Arbitri professionisti dal prossimo anno. Il piano prevede la creazione di una società dedicata alla gestione degli arbitri di Serie A e, in prospettiva, anche di Serie B. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Arbitri professionisti, stipendi fissi e svolta da 20 milioni nel calcio italiano

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