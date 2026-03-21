Arbitri professionisti | 20 milioni per la riforma del calcio

Dal prossimo anno sportivo, la gestione degli arbitri di alto livello nel calcio italiano diventerà completamente professionale, segnando un cambiamento importante nel settore. La riforma prevede un investimento di 20 milioni di euro per sviluppare il nuovo sistema. La modifica interessa i livelli più alti dell'arbitraggio e coinvolge diverse figure di riferimento nel mondo del calcio.

Il calcio italiano sta per attraversare una soglia storica: dal prossimo anno sportivo, la gestione degli arbitri di vertice passerà a un modello professionale completo. La FIGC, guidata da Gabriele Gravina, ha varato un piano che prevede lo stipendio fisso e l’istituzione di una società dedicata alla gestione delle designazioni. Con un budget iniziale stimato in 20 milioni di euro, questa riforma punta a trasformare i direttori di gara da collaboratori saltuari a professionisti a tempo pieno, eliminando la dipendenza dai compensi a partita. L’iniziativa mira a risolvere le criticità legate all’organizzazione attuale, dove gli arbitri devono conciliare il lavoro con altre attività lavorative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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