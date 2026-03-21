Il tecnico del Real Madrid ha dichiarato che Rudiger è un giocatore chiave per la squadra, raffreddando così le voci di un possibile trasferimento alla Juventus. Le sue parole sottolineano l'importanza del difensore tedesco nel progetto del club spagnolo, senza entrare in dettagli sul futuro o sulle trattative di mercato. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul ruolo di Rudiger all’interno del Real Madrid.

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© Juventusnews24.com - Arbeloa raffredda la Juve su Rudiger: «Per noi è un giocatore chiave»

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