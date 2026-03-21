Aq 16 entro tre mesi la messa in sicurezza

L’amministrazione locale si muove per mettere in sicurezza il centro sociale Aq16 entro tre mesi, in risposta alle preoccupazioni sullo stato dell’edificio. La priorità è intervenire rapidamente per garantire la stabilità e la sicurezza dell’immobile, coinvolgendo tecnici e enti competenti. La decisione arriva dopo alcune verifiche sullo stato strutturale dell’edificio situato nel cuore della città.

Inizia la corsa contro il tempo dell’amministrazione locale per salvare il centro sociale Aq16. Di recente l’immobile di via Fratelli Manfredi è entrato nel mirino di Fratelli d’Italia, che denuncia l’effettiva assenza di autorizzazioni per lo svolgimento in sicurezza degli eventi all’interno dello stabile. Il Comune stima che la regolarizzazione della posizione di Aq16 sul territorio potrebbe avvenire "entro tre mesi", o almeno questi sono i tempi auspicati dall’assessore alla Cura della Città, Davide Prandi. Ieri, inoltre, i dirigenti pubblici hanno ricevuto un avviso di verifica disponibilità di personale interno, per effettuare uno studio preliminare finalizzato alla riqualificazione e manutenzione dell’immobile in questione, in particolare in merito alla sicurezzaantincendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aq 16, entro tre mesi la messa in sicurezza" Articoli correlati Nuove candidature per la messa in sicurezza del territorio: ecco tre progettiL’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore comunica di aver trasmesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e... Monreale, bando da 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contrade a rischio franaCinque milioni di euro per mettere in sicurezza le contrade di Loghivecchi, Caputo e Caputello, a Monreale nel Palermitano. Da SOLA di NOTTE in un CENTRO COMMERCIALE ABBANDONATO. Una raccolta di contenuti su Aq 16 entro tre mesi la messa in... Discussioni sull' argomento Aq 16, entro tre mesi la messa in sicurezza; Centro sociale Aq16, Prandi: Convenzione entro tre mesi; Centro sociale Aq16, Prandi: Tre mesi per la regolarizzazione. VIDEO; Proroga al 16 marzo del termine per rinuncia a istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero. Aq 16, entro tre mesi la messa in sicurezzaInizia la corsa contro il tempo dell’amministrazione locale per salvare il centro sociale Aq16. Di recente l’immobile di via ... ilrestodelcarlino.it Entro il 30 aprile gli investitori riceveranno il rendiconto 2025 con il dettaglio delle commissioni e l’impatto sui rendimenti. Tuttavia le note informative riportano già le spese applicate dai gestori lo scorso anno, dati che i risparmiatori non dovrebbero ignorare facebook Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare entro luglio una revisione dell’Ets, il meccanismo per lo scambio delle quote di emissione di CO2. L'Italia, assieme alla Polonia e non solo, vorrebbe una riforma radicale. Tutti i dettagli. x.com