Apple, Google e Samsung hanno lanciato nuovi dispositivi che monitorano la salute prima ancora che compaiano sintomi evidenti. Questi sensori ottici, integrati negli smartwatch e negli smartphone, inviano notifiche che segnalano alterazioni cognitive o variazioni fisiologiche. Le aziende hanno sviluppato tecnologie in grado di avvisare gli utenti in anticipo, evidenziando un passo avanti nel monitoraggio preventivo della salute digitale.

L’immagine è quasi clinica nella sua freddezza digitale: un sensore ottico che pulsa di una luce verde ritmica contro il polso, mentre sul display dello smartphone appare una notifica che non parla di calorie bruciate, ma di micro-oscillazioni cognitive. Non è l’inizio di un episodio di Black Mirror, ma la realtà del rollout biotescnologico che sta interessando i dispositivi Apple, Samsung e Google in queste ore. La transizione è compiuta: il dispositivo che portiamo in tasca è ufficialmente passato da archivio di memorie a sentinella diagnostica. Secondo un recente approfondimento del MIT Technology Review, l’integrazione di algoritmi di pattern recognition nei sistemi operativi mobile permette oggi di analizzare la “biometria comportamentale”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Apple, Google e Samsung diventano medici. Avvisano se ti ammalerai prima di avere sintomi

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