In due sentenze recenti, il tribunale ha stabilito che il ministero deve risarcire due lavoratrici della scuola, riconoscendo i loro diritti relativi all’anzianità e alle ferie non usufruite. Le decisioni hanno rafforzato il principio che i diritti acquisiti dai lavoratori devono essere rispettati anche nel settore scolastico, affermando che non si possono comprimere i diritti maturati.

Due sentenze favorevoli, due lavoratrici tutelate e un principio che torna a farsi strada: anche nella scuola, i diritti maturati non possono essere compressi. La Uil Scuola di Prato incassa un doppio risultato davanti al Tribunale del lavoro, grazie al patrocinio legale gratuito garantito alle iscritte, in due vicende che riguardano temi molto diffusi tra il personale scolastico: la ricostruzione della carriera e il riconoscimento delle ferie non godute. Il primo caso riguarda una collaboratrice scolastica oggi assunta a tempo indeterminato, ma con alle spalle oltre dieci anni di servizio precario (10 anni e 7 mesi) svolto con contratti a termine nelle scuole statali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anzianità e ferie non fatte. Doppia vittoria in tribunale. Ministero dovrà risarcire

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